Energiehubs ingezet bij stroomtekort: Leeuwarder ondernemers niet tevreden

Damstra zegt: "Er zijn bepaalde accu's die energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. Al die energie wordt opgeslagen en als er dan een overschot is, dan kunnen we dat afnemen. Maar dat zijn investeringen van grote bedragen. Wie zal dat betalen? En er zit ook een levertijd aan. We hebben nu een probleem, dat moet nu opgelost worden."

Bedrijven in het gedrang

Het bedrijf van Damstra komt steeds meer in het gedrang. De auto's van de zaak zijn volledig elektrisch, maar die kunnen op het werk niet meer opladen. Het bedrijf levert dan teveel stroom en dat mag ook niet van Liander.

Taeke Damstra heeft er een hard hoofd in. "We moeten nu iets doen. Zet er maar een dieselaggregaat neer, maar daar wil je toch niet naartoe. Er is wel een oplossing te vinden, maar dat moet in bekabeling zijn naar een centrale toe. Maar die beschikbaarheid van materiaal is minder. En de vergunning aanvragen duurt ook lang. Maar een aggregaat zou wel een oplossing zijn."