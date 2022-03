Kateryna (19) in actie voor Oekraïne: "Kleine stapjes bij elkaar vormen een grote stap"

Donderdag 24 februari 2022 is een dag die Kateryna nooit meer zal vergeten. Als ze 's ochtends op haar telefoon kijkt, staat die vol met gemiste oproepen. Ze belt haar familie direct terug en krijgt te horen dat de oorlog is begonnen.

Twaalf dagen later vindt Kateryna het moeilijk om haar gevoelens onder woorden te brengen. "De Oekraïners zeggen wel dat het goed met ze gaat, maar eigenlijk bedoelen we dat we bang en gefrustreerd zijn."

Familie op de vlucht, vader alleen in Kiev

Volgens haar zijn de bombardementen op haar thuisstad Kiev de laatste tijd afgenomen, omdat de focus van de Russen nu op andere delen van Oekraïne ligt. Haar huishouden is naar Polen gevlucht, maar haar vader moest in Oekraïne blijven.

Haar ouderlijk huis is in een flat. Omdat de stroom daar zo nu en dan uitvalt is de ligt onbruikbaar. Kateryna's vader kan dan moeilijk wegkomen, omdat hij niet mobiel is.

Hoop dat hun huizen nog overeind staan

Om de drie uren hebben ze contact via sociale media. "In de ochtend kijk ik eerst naar de berichten op mijn telefoon, en pas daarna zet ik de wekker uit. Ik wil de berichten van mijn ouders en opa en oma zien, dat ze nog leven en hun huizen nog overeind staan."

Geld en spullen verzamelen

De 38 Oekraïners die op de NHL Stenden zitten hebben veel aan elkaar. De groep is de afgelopen dagen erg naar elkaar toegegroeid. "Het voelt al als een kleine familie", zegt Kateryna.