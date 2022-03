Aangifte tegen bestuurder stichting Tjalling Koopmans College Hurdegaryp

Het gaat om de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). De inspectie heeft aangifte gedaan omdat er wordt gedacht dat de bestuurder verantwoordelijk is voor een of meer strafbare feiten. Dat zou te maken hebben met het huisvesten van scholen en de transacties die er bij horen. Daar is de afgelopen maand onderzoek naar gedaan.

In de rapporten wordt de vraag gesteld of er bij de stichting 'deugdelijk financieel beleid' is gevoerd door het bestuur. De stichting heeft naast de school in Hurdegaryp ook vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Hoorn, Geldermalsen, Kapelle, Deventer en Hengelo. Op deze scholen zitten er maximaal 16 leerlingen in een klas.

Kort geding en toezicht

De bestuurder heeft een juridische procedure opgezet om de publicaties van de rapporten tegen te houden. Daarom zijn die nog niet openbaar gemaakt. De inspectie van het Onderwijs doet dat pas bij groen licht van de rechter. Het kort geding volgt op 24 maart.

De inspectie houdt al langer verscherpt toezicht op de SvPO. De scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht werden beoordeeld als 'zeer zwak.' Er waren financiële risico's en het toezicht was niet op orde, volgens de inspectie. Ook toen probeerde de schoolkoepel publicatie van de rapporten tegen te houden.

Minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs heeft aangegeven het 'zeer zorgelijk' te vinden dat de aangifte nodig is. Hij wil er verder nog niets over zeggen, in afwachting van de rechter.