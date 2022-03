Na anderhalf jaar oppassen geeft Makkum scheepsbel terug aan de marine

De Zr.Ms. Makkum is niet zomaar een schip, maar het is de oudste marineboot die nog in dienst is. De Zr.Ms. Makkum is in 1985 gebouwd en werd gedoopt in de Makkumer haven.

Op dit moment ligt het schip in Zeebrugge. Het dient als mijnenjager en wordt ingezet om explosieven op onder andere de Noordzee op te ruimen. Op dit moment wordt de bemanning klaargestoomd om ingezet te worden. Aan het einde van dit jaar wordt het schip in NAVO-verband ingezet.

Naar Sneek? Dat gebeurt niet

De Stichting Ald Makkum heeft de scheepsbel in de waag ondergebracht. De stichting is trots dat het schip naar hun plek vernoemd is. Eigenlijk hoor de bel in de hoofdplaats van de gemeente. Maar dat wilde Makkum niet, zegt Otto Gielstra van de stichting: "De bel had in Sneek moeten hangen, maar wij zeiden: dat gebeurt niet. We hebben nu zo'n grote gemeente. Die bel moet in Makkum hangen."