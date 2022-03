Aad de Mos mist vuur bij sc Heerenveen: "Het zijn zaalvoetballers"

Over enkele aankopen van Heerenveen in de winterse transferperiode is De Mos ook al niet te spreken. "Van Hooijdonk kan niets toevoegen aan dit Heerenveen. Haye was een goede speler bij NAC, maar dat is eerste divisie", zegt de analist. Hij ziet Anthony Musaba graag in de basis.

Laatste wedstrijd Stevens?

Heerenveen haalde dit weekend nog een punt, maar dat geldt niet voor SC Cambuur op bezoek bij FC Twente. Sportverslaggever Geert van Tuinen zag een Cambuur dat hij niet herkende: "Er zat geen actie, snelheid en flair in."

Grote zorgen waren er na afloop over de blessure van keeper Sonny Stevens. Sportverslaggever Andor Faber zegt zelfs dat het wel eens zo kan zijn dat Stevens z'n laatste wedstrijd voor Cambuur heeft gespeeld. "Stel dat de blessure tegenvalt. De eredivisie duurt nog twee maanden en hij heeft een contract dat afloopt. Beide partijen praten met elkaar, maar ze zijn er nog niet uit."