Zweden houdt oorlog goed in de gaten: "Mensen beginnen te hamsteren"

De afgelopen dagen zijn al vier keer Russische straaljagers het Zweedse luchtruim in gevlogen. Het is aanleiding voor onrust in het land, al is het nog niet heel erg, zegt Dirk Dijkstra vanuit Halmstad. "Er staat wat in de kranten, wat op het nieuws. Het valt nog wel wat mee, maar mensen beginnen wel te hamsteren."

Zweden en NAVO

Dijkstra denkt wel te weten waar de dreiging 'm precies in zit. "Zweden zit niet bij de NAVO en de regering wil nu dat ze wel bij de NAVO komen."

Het onderwerp doet de Zweden wel veel, zegt hij. "Veel Zweden willen niet in de NAVO, maar de regering wil het wel. De mensen willen het in principe niet omdat ze weten dat we nu nog vrijheid hebben."