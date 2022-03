Grouster ondernemer verzamelt spullen voor Oekraïne

De afgelopen dagen was hij zelf in Roemenië, in Sighetu Marmatiei, aan de grens met Oekraïne, met een bus vol kleren, voedsel, slaapzakken en medicijnen.

Coehoorn en zijn vrienden zien daar dat de Roemenen de Oekraïners spontaan opvangen en voedsel en onderdak geven. De baas van het café waar ze aten kookt al een week lang eten voor de vluchtelingen. Voor hem is door het gezelschap uit Nederland geld ingezameld voor 700 maaltijden. "Daar was de cafébaas erg blij mee", zegt Coehoorn.

De vluchtelingen komen niet allemaal tegelijk. Soms zijn het er veel en soms een handjevol. De verscheidenheid is ook groot. Rijke mensen met grote auto's worden afgewisseld met mensen die dagen hebben gelopen. Verschillende mensen laten de auto onderweg staan omdat de benzine op is.

Rode Kruis

De eerste tijd werd alle hulp door de dorpelingen verdeeld. Nu is het Rode Kruis er ook bij met tenten en mensen. En daardoor loopt de verdeling van de spullen die in Sighetu aankomt beter. Een deel van de spullen gaat de grens over naar Oekraïne voor de mensen daar. Lokale chauffeurs zorgen voor het vervoer. Volgens Coehoorn hebben de mensen in Oekraïne vooral behoefte aan verband, medicijnen en scherfvesten.