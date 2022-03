Eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Harlingen en op Terschelling

Directeur Arjen Mintjes heeft goede contacten met de maritieme wereld in Oekraïne en besloot daarom een deel van de interne huisvesting voor leerlingen in te richten als opvang.

Moeder met tien kinderen

"We hebben gisteren een moeder uit Donetsk met tien kinderen opgehaald uit Amsterdam", zegt Arjen Mintjes. "Die hebben we hier op school ondergebracht. We hadden de contacten al met mensen in Odessa in Oekraïne. Dat zijn collega's, daar hebben we mee gewerkt en ze zijn hier getraind. We hebben ze gebeld en gezegd dat we plek hebben, maar ze willen absoluut niet weg."

Mintjes kreeg zondagmiddag via-via een Engelstalig sms'je van een Poolse jongen. "Die zei dat een moeder met tien kinderen onderweg waren uit Berlijn. Met twee busjes zijn we naar Amsterdam gereden."