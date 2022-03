Maandelijkse test luchtalarm gaat door; heeft niet te maken met oorlog in Oekraïne

Ze worden altijd getest zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of ongeluk. Er zijn bijna 5.000 van deze sirenes in ons land. Vanwege de oorlog in Oekraïne kondigt de overheid deze keer het testen van de palen extra aan.

Rampenzender

Het geluid van de sirene duurt 1 minuut en 26 seconden. Wanneer de sirenes langer en verschillende keren achter elkaar afgaan is er een echt alarm. Mensen moeten dan binnen blijven, ramen en duren sluiten en elektronische ventilatie uitzetten.

Via radio of tv van bijvoorbeeld Omrop Fryslân als rampenzender wordt informatie gegeven over wat er aan de hand is.