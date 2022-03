Leerlingen van Simon Vestdijkschool komen in actie voor Giro555

Op scholengemeenschap Simon Vestdijk in Harlingen en Franeker beginnen ze vandaag met de actie. "Vrijdag is er een mail naar alle leerlingen, ouders en collega's gestuurd met de oproep om met ideeën te komen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Giro555", vertelt teamleider Geu Luik.

Hele week actie

"De opbrengst van de schoolkantine van vandaag gaan we doneren. Andere acties die zijn bedacht, zijn een actie om flessen met statiegeld in te zamelen, sommigen willen een sponsorloop organiseren, anderen willen tosti's en minipizza's bakken en verkopen. Dit is wat er in dit weekend al bedacht is, maar er komt vast nog meer bij. Vandaag is de aftrap, we voeren de hele actie week."