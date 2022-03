Dartkenner over winst Danny Noppert; "Geweldig en ongelooflijk!"

Dartverslaggever Mats Gies volgde de spannende wedstrijd. "Het was geweldig en ongelooflijk! Ik heb veel spannende finales gezien, maar dit sloeg echt alles. Wat zat het dicht bij elkaar. Het had zomaar de andere kant op kunnen gaan."

De Fries kreeg de winst niet cadeau. De wedstrijd was in Londen en hij moest het opnemen tegen de Brit Michael Smith. "Het was zeker geen thuiswedstrijd tegen Smith, een van de beste darters ter wereld. Hij staat in de top 5, maar heeft nog nooit een major op televisie gewonnen, en nu dus weer niet."

Hol van de leeuw

In het hol van de leeuw waren de omstandigheden zwaar. "Het vijfduizend man sterke publiek was echt niet voor hem. Er waren zelfs 'fluiters' om hem af te leiden tijdens het gooien. De scheidsrechter zei er zelf op een gegeven moment ook iets van."

Door deze winst gaat Noppert nu van de 19e naar de 12e plek op de wereldranglijst. "Als je bij de eerste 16 zit, hoor je bij de wereldtop. En met deze overwinning is hij zeker van andere grote toernooien. Bovendien strijkt hij nogal wat prijzengeld op, omgerekend 120.000 euro. Dat is een mooi bedrag voor een paar pijltjes."