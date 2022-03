Politieopleiding is vernieuwd: het moet kritische agenten opleveren

In het verleden duurde de opleiding in Drachten drie jaar. "We hebben het zo ingericht dat studenten hun eigen leerproces kunnen gaan organiseren", zegt Kirsten Liebe, hoofd van het politieonderwijs in Noord-Nederland.

Na de eerste negen maanden krijgen de studenten een plek op het LOP in het hoofdbureau in Leeuwarden. Liebe: "Daar worden ze gekoppeld aan agenten met veel ervaring. Als er dan iets speelt in de provincie en ze zijn er net mee bezig, dan kunnen ze daar ook gaan kijken."

Eerste lichting begonnen

Op deze manier moet het mogelijk worden op jaarbasis 96 agenten op te leiden. De eerste lichting heeft het theoriegedeelte achter de rug en is pas begonnen in Leeuwarden.