Landelijk ruim 106 miljoen opgehaald: dit was de Friese actiedag voor Giro555

Met de landelijke actiedag is tot nu toe 106 miljoen euro opgehaald, zo is net bekend gemaakt aan het einde van de uitzending Samen in actie voor Oekraïne.

Tot zover deze blog over de actiedag voor Giro555, waarmee geld in wordt gezameld voor Oekraïne. Het einde van deze dag betekent niet het einde van de actie: al het geld en alle steun is nog welkom. Voor nu dank voor het volgen en blijf vooral het nieuws over de Friese acties en Friezen in Oekraïne volgen bij Omrop Fryslân.