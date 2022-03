Demente verpleeghuisbewoners in Leeuwarden 'reizen' in speciale treincoupé

De realistisch nagebouwde treincoupé reist langs verschillende provincies en staat in verpleeghuizen voor mensen met dementie. Deze maand staat hij in de Friese hoofdstad.

"We hebben de coupé gebouwd, speciaal voor mensen met vergevorderde dementie die niet meer met de trein kunnen, maar zo toch weer ervaren hoe het is om met de trein te reizen", vertelt Anne van der Wal van de NS.

"De coupé is opgebouwd uit oude treinonderdelen, zoals de rode banken en het kantelprullenbakje. Op een groot scherm zien ze het landschap aan zich voorbij trekken. Voor Friesland hebben we gekozen voor het traject Zwolle-Leeuwarden. Dat doen we bewust, misschien dat het herkenbaar is voor de bewoners en dat er herinneringen boven komen."

Het project is tien maanden geleden begonnen. "We krijgen veel positieve reacties en er komen mooie verhalen boven. Dat is hartverwarmend om te horen."