Terschelling: Is er nog plek voor auto's? En wat is er te doen voor de jeugd?

Drie van de vijf partijen noemen de overlast van jongeren in hun programma. Opvallend is dat ze het alle drie over andere groepen hebben. De PvdA noemt vakantievierende jongeren op het eiland de groep die overlast veroorzaakt. Lijsttrekker Jan-Willem Adams zegt dat de overlast de afgelopen twee jaar ook is toegenomen.

Plaatselijk Belang Terschelling heeft het juist over probleemgedrag bij leerlingen van de basis- en middelbare scholen. En volgens de VVD is het vooral de overlast van studenten van maritiem instituut Willem Barentsz waar inwoners last van hebben. De partij zegt dat het belangrijk is dat de gemeente goed contact houdt met de buurtbeheerders, die zijn ingezet door de woningstichting.

Activiteiten-app

Volgens PvdA en Plaatselijk Belang komt de overlast doordat er voor de jongeren niet genoeg te doen is. Dat zou kunnen worden opgelost door zaken te organiseren. Zo wil de PvdA activiteiten organiseren via een app. Daarop kunnen jongeren 'challenges' doen. Lijsttrekker Jan-Willem Adams verwacht ook dat de overlast enigszins af zal nemen nu alles weer open is.