Eerste viering heiligverklaring Titus Brandsma: "Richt je op het innerlijk"

De heiligverklaring is meer van de katholieke kerk, weet ook De Vries. Voor hemzelf is dat geen probleem: "Gemeenteleden stellen daar weleens een vraag over. Ik antwoord dan dat ik niet anders doe. Iedere zondag weer in de eredienst en bij elke begrafenis opnieuw. Bovendien is dit gewoon heel belangrijk. Titus Brandsma was een belangrijk man."

Meer verdieping

De Vries had bij de lezing een duidelijke boodschap: "Titus richt zich op de binnenkant. Dat is een boodschap die wij kunnen zien als een uitdaging. Want daar zij we vooral mee bezig, met de oppervlakkigheid."

Hij hoopt dat mensen zich daar weer meer in verdiepen: "Kunnen we niet komen tot een stukje verinnerlijking, vergeestelijking. De muren houden ons gevangen. Kunnen we niet proberen tot de kern te komen om God te vinden?"

Op Goede Vrijdag, 15 april, staat de volgende viering op het programma. Bij de Bonifatiuskapel in Dokkum wordt dan een 'Kruiswegviering' gehouden. Er wordt dan ook stilgestaan bij de teksten van Titus Brandsma.