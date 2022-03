Weer een tegengoal uit een hoekschop voor Cambuur: "Dit moet eruit"

"Op het moment dat we het goed voor elkaar hadden, krijgen we de goal tegen. Dat is jammer", zegt De Jong. Cambuur kreeg al vaker tegendoelpunten uit hoekschoppen. "We hebben het er vaak over en we doen er ook wat mee. Dit moet eruit."

'Mac-Intosch was niet goed'

De Jong wil echter niet te negatief doen. "Zolang wij veel goals maken en punten pakken, dan weegt het tegen elkaar op."

De Cambuurtrainer haalde verdediger Calvin Mac-Intosch naar de kant. Hij had al een gele kaart en speelde ook niet goed. "Ik ben heel tevreden over de jongens, alleen is het soms niet goed. Dan moet je ze wisselen en dat vinden ze ook niet erg."

Het shirt van Pröpper

De Jong kreeg na afloop het shirt van doelpuntenmaker Robin Pröpper. "Ik ken hem al jaren. Hij weet dat het niet goed gaat met mijn zoon Ruben." De zoon van De Jong heeft nog steeds veel last van de nasleep van een coronabesmetting.

Volgende week speelt Cambuur tegen Ajax. De Jong: "Voetbal is voetbal. We maken er een mooie wedstrijd van."

Marco Tol: "Twente was de bovenliggende partij"

Na afloop van de wedstrijd moest Cambuurverdediger Marco Tol concluderen dat Cambuur verdiend had verloren. "Ik denk dat er niet meer dan een gelijkspel in had gezeten. Twente was de bovenliggende partij."