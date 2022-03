Geen landskampioenschap voor UNIS Flyers: Hijs Hokij zit de ploeg weer dwars.

Het begin van de UNIS Flyers was erg slecht. Al na 29 seconden stond Hijs Hokij op voorsprong. Jasper Kick was de doelpuntenmaker.

Flyers draaien het om

De UNIS Flyers kwamen daarna beter in de wedstrijd. Na een powerplaysituatie volgde in de dertiende minuut de verdiende gelijkmaker via Jasper Nordemann: 1-1. Vlak voor het einde van de eerste periode werd het ook nog 2-1. Kevin Nijland benutte een rebound.

Spectaculaire tweede periode

In de tweede periode gaven de Flyers de voorsprong uit handen. Binnen 30 seconden werd het van 2-1 2-3. Het antwoord kwam van Trevor Hunt. Met een hard afstandsschot zette hij de gelijkmaker op het scorebord.

In minuut 39 werd het via Ronald Wurm toch weer 4-3. De Flyers moesten dus in de achtervolging in de derde periode, maar het lukte niet meer om een doelpunt te maken. Hijs Hokij is daarmee landskampioen.

Afgelopen week verloren de Flyers ook al de bekerfinale van de ploeg uit Den Haag. Toen werd het 3-2.