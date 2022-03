Darter Danny Noppert naar halve finale UK Open

Heta had eerder nog Michael van Gerwen uitgeschakeld, maar tegen Noppert was hij kansloos: 10-5. Noppert zal later zondag de halve finale al spelen. Tegen wie is nog niet bekend. Bij de UK Open wordt na elke ronde opnieuw geloot; het wordt daarom ook wel de 'FA Cup' van het darten genoemd.

Mocht Noppert het toernooi winnen, dan krijgt hij 120.000 euro prijzengeld.