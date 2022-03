Hanna van der Werff (SAM Waadhoeke): "Gemeenten moeten meer sturen met geld in het Sociaal Domein"

Het gaat dan om de kosten voor de WMO zoals huishoudelijke hulp en voorzieningen, maar vooral ook de Jeugdzorg. Deze taken zijn eerder door het rijk overgedragen aan de gemeentes, omdat die dichter bij de mensen staan die het nodig hebben.

In de praktijk wordt er nauwelijks in de raden gesproken over de bestemming van deze grote bedragen, zegt Hanna van der Werff van SAM Waadhoeke. Van der Werff werkt in het dagelijks leven als psycholoog bij GGZ-Fryslân. Ze deed haar uitspraken zondag in het Nieuwsforum van Buro de Vries.

"Gemeenten doen zichzelf tekort door het geld dat ze hiervoor krijgen alleen maar door te storten naar Sociaal Domein Friesland", zegt Van der Werff. "Het voelt misschien alsof je er zelf weinig over hebt te zeggen als raad, maar dat is niet zo. In Waadhoeke zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om lokaal initiatieven te nemen en een deel van het geld preventief in te zetten. Juist om later hoge rekeningen te voorkomen. Dan kan de invloed van de gemeente dus best groot zijn en pak je de ruimte om iets te doen."

Einstein-klasje

Als voorbeeld noemt Van der Werff het zogenaamde Einstein-klasje, een combinatie van zorg en onderwijs. "Daarmee voorkomen we dat jongeren thuis komen te zitten. Maar mogelijk ook dure uithuisplaatsingen", aldus de SAM-lijsttrekker.

In een reactie op de vraag of de overheveling naar de gemeenten een goede zaak is geweest, zei mevrouw Van der Werff dat zoiets voor de specialistische Jeugdzorg niet zo is. Op het gebied van preventie is het wel een goede zaak. "Daar ligt ook een mooie kans om zaken te doen in de koppeling met Sport, Cultuur en Inkomen."

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar sommige stembureaus zijn ook al open op maandag 14 en dinsdag 15 maart.