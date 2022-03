Antoinette de Jong weer derde bij WK allround

In de een-na-laatste rit van de 1.500 meter reed De Jong naar 1.55,18, wat op dat moment ook de snelste tijd was. Het was dezelfde tijd als de tijd van de Noorse Ragne Wiklund.

Miho Takagi kon er in de slotrit met 1.55,03 echter onder duiken. Daarmee behoudt ze de leiding in het allroundklassement. Irene Schouten kwam niet verder dan 1.56,43 en daarmee verliest ze de tweede plaats aan De Jong. Schouten staat nu derde.

De Jong behoudt podiumplek

De Jong moest bijna twee en halve seconde goedmaken op Miho Takagi om het WK te winnen. De Jong reed de 5.000 meter echter nog maar één keer dit seizoen: bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger in november van vorig jaar.

In de laatste rit stonden De Jong en Takagi tegenover elkaar. Toen was al duidelijk dat Irene Schouten waarschijnlijk de eindoverwinning zou pakken. De Jong moest vechten om op het podium te blijven en dat lukte. Ze finishste als vijfde in 7.04,45. Daarmee eindigde ze op de derde plaats in het klassement.

Het is de vierde keer dat ze een bronzen medaille haalt op het wereldkampioenschap allround. Eerder gebeurde dat in 2016, 2019 en 2020.