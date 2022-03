Bijzondere kleurenbeelden Johan Cruijff uit 1968 opgedoken in Fryslân

De beelden worden nu verwerkt in een film over de geschiedenis van de club die bijna 120 jaar bestaat. Schoevers is erg blij dat het filmmateriaal een goed plekje krijgt.

"Het is natuurlijk zonde als je er naar kijkt en je denkt: wat zou die film nog voor de vereniging kunnen betekenen? Dat is in het verleden nog niet zo ontvangen en nu juist extra hartelijk. En omdat ze dus in een grotere film opgenomen zijn en daar ook wel als heel bijzonder uitspringen, ja, dat is natuurlijk erg leuk."