Vernieuwende Amerikaanse boerderijen in Fryslân gebundeld in boek

Alles voor de koe, want als het goed gaat met de koe, dan gaat het ook goed met de boer. Dat hoort als een gedachte van nu, maar bijna honderd jaar geleden was de zorg voor de koe al het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw soort boerderij in Fryslân.

De Amerikaanse boerderij zorgde voor een grote sprong naar voren in de mechanisatie van het boerenbedrijf. Hans de Haan en Jacob van der Vaart, beiden verbonden aan de Boerderijenstichting Fryslân, wilden deze bijzondere boerderijen een plaats geven in de Friese agrarische geschiedenis en schreven er een boek over.