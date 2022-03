Vrouw uit Leeuwarden omgekomen bij steekpartij, verdachte uit Leek aangehouden

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond half vier een melding van een woningbrand aan de Tweebaksmarkt. De brandweer kon de kleine brand snel blussen.

Agenten troffen daarna de overleden vrouw en een zwaargewonde man aan in de woning. Later meldde het andere gewonde slachtoffer zich bij een ambulance. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Later, rond vijf uur, zag de politie de verdachte in een auto rijden. Hij is aan de kant gezet en aangehouden.