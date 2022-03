Dode en twee gewonden bij steekpartij in Leeuwarden

Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. De politie heeft een verdachte aangehouden. Agenten onderzoeken wat er precies is gebeurd in de woning. Ze praten met getuigen en betrokkenen.

De hulpdiensten kwamen in actie nadat er melding werd gedaan van een mogelijke brand. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of er inderdaad brand was: "Maar als dat zo was, dan was het minimaal."

Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toedracht van de steekpartij en de identiteit van de overledene en de gewonden kan de politie nog niets zeggen.