Stenen, veen en schelpen: onderzoekers halen Waddenbodem boven water

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Rijksuniversiteit Groningen hebben zo'n onderzoek in 2019 ook al eens gedaan. Interessant is om te kijken of er in de afgelopen drie jaar ook iets veranderd is.

Er is in ieder geval veel meer bekend over de stukken van de Waddenbodem die regelmatig droog staan bij laag water dan over het Wad dat permanent onder water staat. Kennis over de onderwaternatuur is van groot belang om die natuur te kunnen beschermen.

Onderwaternatuur

Natuurmonumenten levert de projectleider voor het project met de naam Waddenmozaïek en vindt ook dat er meer moet gebeuren op het gebied van de onderwaternatuur.

Ook Rijkswaterstaat is betrokken als de partij die formeel de verantwoording heeft om die onderwaternatuur te beschermen. Maar dan moet dus wel eerst meer duidelijk worden over wat er allemaal leeft.

Laboratorium

1500 monster uit de Waddenzee halen, duurt zo'n negen weken. En dat is nog niet eens het meeste werk.

Alles wat uit die monsters wordt gehaald, moet namelijk worden geanalyseerd in het NIOZ-laboratorium op Texel. Dat is zeer zorgvuldig werk. Het profiel van de bodem wordt ook in 3D vastgelegd.