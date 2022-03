Deskundigen vinden Fryslân een geschikte wielerplek: "De wind is onze berg"

Het parkoers komt zondag dus langs de elf steden. De route heeft door de schaatstocht bijna mythische proporties gekregen. Amateurwielrenners rijden de tocht ieder jaar op Tweede Pinksterdag, maar voor de profs is een elfstedentocht geen vaste prik.

Schurer heeft hem wel eens gefietst. "In 1988 eindigde ik ergens in de top tien. Het was magisch om langs de elf steden te gaan: er komt meer publiek op af en alles is heel herkenbaar."

Niet op de bucketlist

"Toevallig heb ik de tocht in 2020, in coronatijd, voor het eerst gefietst", zegt Anouska Koster. "Ik had altijd andere wedstrijden tijdens de fietselfstedentocht." Aafke Soet heeft de tocht nooit gereden. "Het staat ook niet op mijn bucketlist. Ik heb er liever een heuvel in."

Koster denkt dat het een goede ontwikkeling is dat hier serieuze wedstrijden worden gehouden. "Nu krijg je het publiek terug. Jonge kinderen zien de fietsers dicht bij huis en denken misschien wel: dit wil ik ook."

Het is nodig ook, denkt omroeper Nieuwenhuis, want het wielrennen in Fryslân kan wel een impuls gebruiken: "Door corona is de hele kalender een beetje teruggevallen. Er zal van onderaf opgebouwd moeten worden. Zulke wedstrijden zijn dan mooie promotie voor de sport."