Primeur voor Danny Noppert: kwartfinale op UK Open

In de eerste paar legs van de partij waren beide mannen nog goed aan elkaar gewaagd. Na de eerste pauze verloor Noppert echter geen enkele leg meer van Van Duijvenbode: hij pakte in totaal negen legs op rij. Met een gemiddelde van 99 kwam Noppert geen moment in de problemen.



Zondag wordt het televisietoernooi in Engeland uitgespeeld. De tegenstanden van Noppert in de kwartfinale is nog niet bekend. Bij de UK open wordt na iedere rond opnieuw geloot; het wordt daarom ook wel de 'FA Cup' van het darten genoemd.