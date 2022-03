VC Sneek trakteert hekkensluiter Set-Up'65 op ruime nederlaag

VC Sneek speelde een fantastische eerste set. Het werd maar liefst 8-25. De tweede set was in heel ander verhaal. Set-Up'65 pakte een voorsprong en liet Sneek even zweten, maar de Snekers waren toch nog op tijd wakker: 24-26.

Eenrichtingsverkeer

De derde set was dan weer volledig in handen van VC Sneek. Het verschil was uiteindelijk nog groter dan in de eerste set: 5-25.