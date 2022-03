Femke Kok pakt met Nederland wereldtitel op teamsprint

Er deden maar drie landen mee aan het WK teamsprint. Nederland noteerde 1.27,85 en was daarmee een stuk sneller dan de twee andere landen. Polen legde in 1.29,51 beslag op het zilver, het thuisland Noorwegen pakte brons in 1.34,92.

"We hebben mooi samengewerkt en het is fijn dat het zo is geëindigd", zei Kok na afloop tegen de NOS. "Ik ben heel blij dat het gelukt is."