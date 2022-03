Lijsttrekkers Súdwest-Fryslân spreken zich uit tegen 'Haat op Straat'

In Súdwest-Fryslân zijn ook verkeersborden vernield, beklad of gestolen. De politieke partijen roepen iedereen op dat er constructief campagne gevoerd kan worden, zonder haat op straat.

Verdeeldheid

Het is de lijsttrekkers niet duidelijk waar het vandaan komt. Van links tot rechts: alle partijen hebben er last van. Zo zijn van de zeven door Forum voor Democratie geplaatste verkeersborden nog maar vier over. Dat geldt ook voor andere partijen.

De lijsttrekkers hopen door het goede voorbeeld te geven dat het stopt. Of dat lukt met een manifest, is nog maar de vraag, denkt ook D66-lijsttrekker Marieke Vellinga: "Er is veel verdeeldheid ontstaan. We konden ook amper de straat op om met mensen te praten. Daar ligt onze taak dan ook voor de komende jaren."

Burgemeester Jannewietske de Vries nam het manifest in ontvangst. "We hebben het nu over 'Geen haat op straat'. Dat moet 'praat op straat' worden de komende tijd. Daar ligt een duidelijke opdracht voor ons allemaal. Wat juist nu, met alles wat er gebeurt in Oekraïne, moet duidelijk zijn dat democratie heel belangrijk is."