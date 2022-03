In winkels, loodsen en een kazerne: Fryslân massaal in actie voor Oekraïne

In Grou staan de deuren van het Aquaverium open. Daar is Harriet Pool de actieleider. "We staan hier en bij de Jumbo. Dat doen we tot woensdag. We hopen echt zoveel mogelijk spullen op te halen."

Er is vooral behoefte aan babyvoeding, zegt Pool. "Daar hebben we echt een noodkreet over gekregen uit Oekraïne. Dus als mensen iets willen brengen, is dat een ding waar ze aan kunnen denken."

Emoties en angst

Karel Visser komt binnen met een paar matrassen en een koffer vol kleren: "Thermisch ondergoed, een paar jassen en andere spullen."

De oorlog in Oekraïne raakt hem: "Je bent er steeds mee bezig. Het is verschrikkelijk voor de mensen daar. Zo kun je wat doen."

Siemie Dijkstra brengt onder andere winterschoenen. Ze is emotioneel als ze het overhandigt: "Het is zo erg wat er gebeurt. Je ziet het op televisie en je kunt niets doen. Maar het maakt mij ook bang. Bang dat het hier ook komt."