ONS Sneek verliest voor de zesde keer op rij

ONS had het vanaf het begin moeilijk in Putten. Na 9 minuten was het al 1-0 door een doelpunt van Steyn van Ark. Na een halfuur was Lucas Veenendaal dichtbij de 2-0, maar zijn schot vloog naast.

Strafschop

Na 36 minuten volgde de verdiende tweede treffer toch. Vincent ter Burg benutte een penalty. Met 2-0 op het scorebord zochten beide teams de kleedkamers op.

Direct na rust maakte Kevin Schmidt er 3-0 van na een fout in de verdediging bij ONS. Steijn Potma kreeg nog een goede kans om de eer te redden, maar dat lukte niet.

Het was alweer de zesde nederlaag op rij voor de Snekers. ONS Sneek houdt in de hoofdklasse B alleen Noordscheschut nog achter zich op de ranglijst.