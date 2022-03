Twee weken na stormnacht eerste stukken containers Marcos V teruggevonden

Het is nog steeds niet duidelijk waar het schip de containers precies verloor. Het schip maakte zaterdagochtend 19 februari melding van het containerverlies. Dat moet gebeurd zijn in de nacht dat de zware storm Eunice over het land trok.

Het schip van 293 meter lang en 40 meter breed voer die nacht van Bremerhaven naar Rotterdam.

Bij Den Helder

Eerst werd gedacht dat de Marcos V de containers had verloren boven Vlieland, maar het lijkt erop dat het meer zuidelijk is geweest, langs de kust van Noord-Holland.

Daar, ten zuiden van Den Helder, zijn vandaag voor het eerst onderdelen van de containers gevonden, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Zoektocht moest wachten

Het schip Friendship van rederij Noordgat heeft die spullen geborgen en naar Terschelling gebracht. Het heeft een poos geduurd voordat de bergingsoperatie kon beginnen, omdat het onstuimige weer dat niet toeliet in de eerste dagen nadat de containers overboord sloegen.