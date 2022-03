Antoinette de Jong sluit eerste dag WK allround af op derde plaats

De Jong kwam op de 500 meter tot een tijd van 38,31.. De overwinning op de kortste afstand ging niet verrassend naar de Japanse Miho Takagi.

Irene Schouten zette haar goede vorm van de Olympische Spelen ook door. De drievoudig olympisch kampioene eindigde als zevende in een nieuw persoonlijk record van 39,24. Daarmee heeft ze een overbrugbare achterstand van 5,58 seconden op de 3.000 meter op Miho Takagi.

De derde en laatste Nederlandse deelneemster, debutante Merel Conijn, eindigde op de 500 meter als elfde in 39,68 en daarmee is het podium voor haar al ver weg.

De Jong doet goed mee

Op de 3.000 meter was Schouten een klasse apart. Haar 3.58,00 betekende een baanrecord. In het klassement is Schouten nu tweede.

Antoinette de Jong begon met een soort alles-of-nietstactiek aan haar rit. Uiteindelijk kwam De Jong daarmee nog aardig in de buurt van Schouten. De 4.00,90 van De Jong was goed voor de tweede plaats op deze afstand. De Rottumse is nu derde in het klassement.

Miho Takagi is na dag 1 van het WK de lijstaanvoerder.