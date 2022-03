Kruijer verrast met winst in Alternatieve Elfstedentocht: "Kroon op carrière"

De 32-jarige Kruijer kwam na 200 kilometer solo over de streep in Luleå, waar het marathonpeloton deze weken zit voor een serie wedstrijden.

Nadat hij over de finish kwam, sloeg hij zijn handen voor de ogen. Hij had in zijn lange carrière nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau gewonnen. Nu wel, en het is meteen de mooiste.