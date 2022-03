Derde podiumplaats voor Merel Bosma in Luleå

Het marathonpeloton zit deze weken in Zweden voor een serie marathonwedstrijden op natuurijs. Bij twee van de eerste drie Grand Prix-wedstrijden werd Bosma derde.

Nu hoefde de schaatsster uit Heerenveen alleen Dedden voor zich te laten. Die won in Zweden alle Grand Prix-wedstrijden.

Dramatisch einde carrière Walsma

Lang had Aggie Walsma uit Bolsward uitzicht op de overwinning in de Grand Prix-finale over 150 kilometer. Bij haar afscheid reed ze tot 50 meter van de finish nog alleen aan kop, maar toen werd ze ingehaald door een grote groep.

De overwinning in het eindklassement is logischerwijs ook voor Dedden. Bosma werd daarin vierde.

Geen Fries succes bij mannen

Bij de mannen eindigden geen Friezen op het podium. Ronald Kruijer pakte de overwinning, voor Bart van der Vlugt en Niels Overvoorde.