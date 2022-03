Arends bereikt opnieuw challengerfinale, maar verliest weer

De twee Nederlanders begonnen sterk aan de finale. Ze hadden al snel een break te pakken tegen het Belgisch/Duitse duo en stonden die voorsprong niet meer af. In de tweede set was het scenario omgedraaid.

De supertiebreak begon erg slecht, want Arends en Pel stonden al snel twee minibreaks achter. Na een achterstand van 3-8 kwamen ze nog terug tot 8-9, maar toen serveerden Bemelmans en Masur het toernooi uit.

Lange revalidatie

Arends moest vorig jaar lang revalideren na een pinkblessure. Begin dit jaar pakte hij met Pel de draad weer op met een finaleplaats in Quimper (Frankrijk).

Daarna werd het duo uitgeschakeld in de kwalificaties van het ATP-toernooi in Rotterdam. In Turijn lieten Arends en Pel zien dat ze langzaamaan het niveau van een jaar geleden weer halen.