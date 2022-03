Mitchel Paulissen van SC Cambuur weet het wel: "Ik zou mezelf wel opstellen"

"Ik ga een politiek correct interview geven", zegt hij voordat de camera loopt. Maar hij heeft zin aan zijn basisplaats. "Ja, dat voelt goed. Of ik hoe dan ook een basisplek verdien? Dat is aan de trainer. Ik doe mijn best".

Maar: "Als ik zelf de opstelling zou mogen maken, dan zou ik me zelf wel opstellen. Maar iedereen wil spelen, dat is logisch. Ik heb het er wel eens over met de trainer, maar je moet er niet teveel over hebben; je moet het gewoon laten zien".

"Het is aan ons"

Over Twente is Paulissen positief, maar hij wil de strijd wel aangaan. "Ik verwacht een leuke wedstrijd. Beide ploegen willen voetballen. Het is aan ons om te laten zien dat we mee kunnen met de nummer vijf."