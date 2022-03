Gijs Jacobse verlaat Leeuwarder politiek: "Geef dossiers terug aan het Rijk"

Het belangrijkste dat hij heeft bereikt? Jacobs vindt niet dat hij dat per se in zijn eentje heeft gedaan: "Je zult het altijd met anderen moeten doen." Maar als er één ding is waar hij trots op is, dan is het de reddingsoperatie van Cambuur, tien jaar geleden. "Daar ben ik zelf trots op, dat Cambuur er nog altijd is."

Reddingsplan

De gemeente dreigde de club eerst te laten vallen, maar onder andere de partij van Jacobse kwam in actie: "We hebben het initiatief genomen om met PvdA en VVD toch een reddingsplan met Cambuur te maken. Dat is gelukt, de meerderheid van de raad heeft ermee ingestemd. "