UNIS Flyers door naar finale om landstitel na winst op Zoetermeer Panters

In de eerste periode bracht Lennart Vosmer de ploeg van coach Mike Nason op voorsprong. Zoetermeer Panters kwam in de tweede periode terug, maar kort daarna pakten de Flyers de leiding weer met dank aan de Finse topscorer Roope Nikkilä. Pippo Limnell zette de Flyers op 3-1 en Nikkilä maakt in de derde periode vlak voor tijd het werk af.

De finale om het Nederlands kampioenschap staat zondagmiddag op het programma. UNIS Flyers speelt dan in Utrecht tegen UltimAir Hijs Hokij Den Haag. De Flyers kunnen voor de elfde keer in de geschiedenis van de club de landstitel bemachtigen.