Olympische druk weg bij Antoinette de Jong: "Er zit een blije kop op"

"Je zit thuis niet meer in de gevangen setting. Je hoeft niet meer iedere dag te testen en de gezondheidsapp in te vullen. Dat doe je het automatisch toch, maar dan denk je: dat hoeft helemaal niet meer", lacht De Jong. "Ik was blij om weer lekker stamppot te eten, dat is vertrouwd."

"Relaxter"

Ze zit thuis beter in haar vel: "Ik merk dat ik veel relaxter ben en er een blije kop op zit", zegt De Jong vanuit Hamar in Noorwegen. Daar kwam zij afgelopen dinsdag aan voor de voorlaatste wedstrijd van haar schaatsseizoen. De wereldbekerfinale volgende week is haar laatste.