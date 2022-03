Laatste etappe in de Bloeizone Fryslân Tour met ontknoping in Drachten

De start van de laatste etappe was rond 9.45 uur aan de G. Boelenstraat in Drachten. De etappe is 137 kilometer lang. De fietsers maken twee keer een rondje dat onder meer bij Wergea, Grou, Jirnsum en Akkrum langsgaat.

De finish wordt rond 13.00 uur verwacht, ook weer aan de G. Boelenstraat in Drachten.