Ellen van Dijk wint Bloeizone Fryslân Tour, slotrit voor Barbieri

Ellen van Dijk volgt zichzelf op als winnaar van de etappekoers, die tot en met vorig jaar bekend stond als de Healthy Ageing Tour. Ook in 2013, 2016 en 2017 was de ze sterkste.

Basis gelegd in tijdrit

De meervoudig wereldkampioene legde de basis voor haar eindoverwinning dit jaar in de eerste van drie etappes, een tijdrit in en rondom Surhuisterveen. Ze was daarin 7 seconden sneller dan de nummer twee, Riejanne Markus, en 25 seconden dan de nummer drie, Marlen Reusser.

Vrijdag eindigde de etappe in Bakkeveen in een massasprint. Daar lagen bonificatieseconden aan de finish voor de top drie, maar die top drie bestond niet uit concurrenten van Van Dijk. Zaterdag was identiek.

'Heel erg nerveus'

"Het verschil van die zeven seconden is een stand gebleven", blikte Van Dijk na de laatste etappe terug. "Dat is heel moeilijk om te verdedigen en vandaag was het ook heel erg nerveus. Er kan van alles gebeuren, iedereen wil van voren rijden. Dat zijn niet mijn favoriete wedstrijden. Ik ben blij dat het voorbij is."