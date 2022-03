Schiermonnikoog: wat speelt er in de kleinste gemeente van Nederland

Gemeente Schiermonnikoog maakt al jaren furore als kleinste gemeente van Nederland. Het eiland telt ruim 900 inwoners. De raad is daarom ook maar klein: er is ruimte voor negen raadsleden. Toch koestert de gemeente zijn autonome positie. Door kleinschaligheid is er een directe lijn tussen de gemeentepolitiek en de bewoners van het eiland.

De door het college gewenste rondweg kwam er uiteindelijk niet nadat bleek dat er onder de bevolking weinig draagvlak was. Onder andere werden 474 handtekeningen opgehaald.

Drie partijen op het eiland, meerderheid raad vrouw

In de gemeente zijn drie partijen actief: Samen voor Schiermonnikoog (4 zetels ), Ons Belang (3 zetels) en Schiermonnikoogs Belang (2 zetels ). Afgelopen vier jaar zaten SvS en SB in coalitie en Ons Belang in de oppositie.

Opvallend is dat het net als in Vlieland alleen de lokale partijen zijn die de dienst uitmaken. Naast de lokale partijen, maken ook de vrouwen de dienst uit in de raad. Als iemand de enige gemeente in Fryslân, is de meerderheid van de raadsleden vrouw.