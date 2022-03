De vrouwen van sc Heerenveen winnen met overmacht van Excelsior

Voor de tweede helft was er gewisseld: Nina Nijstad maakte plaats voor Hanna Huizenga. Ook in de tweede helft zat het mee voor de ploeg uit Heerenveen, want Elze Huls wist vanaf een grote afstand een goal te maken.

Debutanten

Coach Roeland ten Berge wisselde Nayomi Buikema voor Jet van Beijeren. Ook Chimera Ripa werd van het veld gehaald. Voor haar kwam Iris Teijema in de plaats, die haar debuut maakte. Meteen nadat zij het veld op kwam werd ze omvergelopen. sc Heerenveen kreeg daarom een panalty toegewezen, die Eef Kekrhof netjes binnenschoot. Daarmee stond het 3-0.

Het bleef niet bij één debuut, want ook Sanne de Goede mocht voor het eerst meespelen. Daarvoor werd Elize van Wilsteren gewisseld, net voor het einde van de wedstrijd. Niet lang daarna klonk het fluitsignaal en werd de 3-0 verzilverd. Het is voor het eerst sinds 5 november dat de vrouwen weer een competitie winnen.