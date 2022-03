Ole Tobiasen: "Je merkt aan de ploeg dat ze hier uit willen komen"

Heerenveen heeft al acht wedstrijden op rij niet meer gewonnen. De laatste overwinning was 19 december tegen Cambuur. Inmiddels is Heerenveen afgezakt naar de 13e plaats met nog maar zes punten meer dan Fortuna Sittard en Sparta, die 16e en 17e staan.

Willem II is echter nog slechter bezig. Van de laatste 13 wedstrijden kon het twaalf keer niet winnen.

Tobiasen: "Ik heb het wel benoemd tegen de spelers. Dat we beide in een slechte serie zitten. Dat ga je ook merken in de wedstrijd denk ik. Misschien dat we beide wat directer gaan spelen. Dat verwacht ik ook van Willem II. Dat ze vaker lange ballen gaan hanteren. Dat ze voor de tweede bal gaan spelen. Ik denk dat wie de duels gaat winnen, ook aanspraak gaat maken op de overwinning."

Kritiek van Sven van Beek

Sven van Beek was afgelopen week na de nederlaag tegen FC Utrecht kritisch op zijn collega's. "Koste wat koste alles er aan doen om goals te voorkomen, dat zie ik niet altijd bij ons team. Ik vind dat de alarmbellen moeten afgaan. Je moet het soms zelf kunnen opbrengen. Soms voel je je in de steek gelaten."

Daarnaast gaf hij aan dat niet iedereen het besef heeft dat zij tegen degradatie spelen nu.

Tobiasen heeft het interview niet gezien en het er niet met Van beek over gehad. "Ik kan niet zeggen dat we elkaar in de steek laten. Iedereen beseft dat we moeten gaan winnen. Niemand doet iets expres. Wij doen er alles voor. Dat besef moeten de spelers ook hebben. Iedereen weet dat we lang niet gewonnen hebben. Dat zullen we ook in hun portemonnee voelen, geen premies. Iedereen werkt er hard voor. Meer kun je ook niet doen."