Zendamateur krijgt 20 maanden cel voor mishandeling met knuppel

Hij krijgt twintig maanden cel en tien maanden voorwaardelijk. Het slachtoffer, een inwoner van Drachten, zegt dat de verdachte twee jaar geleden aan de politie heeft doorgegeven dat de man uit De Westereen met drank op naar Drachten wilde rijden.

Sinds dat moment zou het slachtoffer valse beschuldigingen aan het adres van de man uit De Westereen de ether hebben ingegooid. Op 17 september kwam de verdachte naar Drachten, naar het huis van de collega-etherpiraat, omdat hij 'de zaak wilde uitpraten.'

7.500 euro schadevergoeding

Bij het huis liep het behoorlijk uit de hand. Nadat de verdachte het raam van de voordeur had ingetrapt, kwam de bewoner met een honkbalknuppel op hem af. De man uit De Westereen kon de knuppel afpakken en sloeg daarmee terug, op het hoofd van het slachtoffer. Die had daarna vier sneeën en barsten in zijn hoofd.

Het letsel had volgens de rechtbank nog erger kunnen zijn. De verdachte had drank op toen het gebeurde.

De rechtbank bepaalde dat de man hem behandelen moet laten bij de verslavingszorg. Hij mag drie jaar lang niet in de straat van het slachtoffer komen en geen contact met hem zoeken. Tegenover elke overtreding staat twee weken cel met maximaal van zes maanden. De man uit De Westereen moet 7.500 euro schadevergoeding betalen aan de man uit Drachten.