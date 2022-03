Zilver voor Femke Kok op haar eerste wereldkampioenschap sprint

Voor de slotafstand van het wereldkampioenschap sprint, de 1.000 meter, verdedigde Kok een voorsprong van 0,22 seconde op Leerdam. Die laatste moest als eerst schaatsen van het tweetal en zette met 1.14,96 een aardige tijd neer.

Daar kwam Kok in de laatste rit niet aan. De eerste 600 meter zat ze onder de tijd van Leerdam, maar in de slotronde liep het verschil te erg op en finishte Kok in 1.15,33.

Michelle de Jong is als zesde geëindigd op het WK sprint. Ze verbeterde zich op de 1.000 meter met bijna een seconde in vergelijking met donderdag. Het 1.17,06 was de vijfde tijd.

Ellia Smeding is negende geworden. Op de 1.000 meter werd ze knap zesde in 1.17,09.