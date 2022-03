Ameland hangt sensoren bij inwoners op het raam

De gemeente Ameland vraagt mensen om een jaar lang mee te doen aan het project. Wel moet het raam uitzicht hebben op een weg met doorgaand, al dan niet toeristisch verkeer. Met de informatie hoopt de gemeente meer inzicht te krijgen in het verkeer op het eiland.

Uitkomsten gebruiken voor beleid

"Wij willen de verkeersbewegingen op het eiland beter in beeld krijgen, in het hoog- en laagseizoen", zegt Folkert-Jan de Jong van de afdeling verkeer en vervoer bij de gemeente. "Het heeft informatie en met de uitkomsten kunnen we weer beleid opstellen en maatregelen treffen. Het toont ons knelpunten."